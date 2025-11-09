Lautaro a InterTV: “Statistiche personali? Orgoglioso ma conta il gruppo. Ho sempre voglia di…”

Missione compiuta per i nerazzurri di Cristian Chivu che superano per 2 a 0 la Lazio di Sarri e superano in un colpo solo Milan e Napoli proiettandosi in vetta alla classifica del campionato di calcio di Serie A. La decidono Lautaro Martinez e Bonny con la Zielinski che vede annullarsi il terzo gol per fallo di mano di Dimarco ad avvio azione. Lautaro Martinez commenta cosi la vittoria dei nerazzurri ai microfoni di InterTV: "Sono contento perchè prima cosa l'Inter ha vinto e poi affrontare queste squadre che hanno qualità era importante sbloccarla subito per lavorare la partita in maniera diversa. Statistiche personali? Il gruppo è sempre sopra, questi numeri individuali fanno piacere e sono orgoglioso. Il mio segreto per giocare tutte le gare? Ho sempre voglia di andare avanti, di giocare, di difendere i miei compagni, i tifosi in mezzo al campo, riposare fa bene ma sono scelte del mister. Accetto tutto e quando scendo in campo do il massimo, poi si può fare bene, si può segnare o no, ma si deve dare il massimo. Chi rimarrà qui potrà lavorare con il mister e lo staff chi andrà in nazionale lavorerà e poi una volta tornati si preparerà il derby che è sempre una gara speciale che si prepara da sola"