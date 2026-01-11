"Scontri diretti? Parlo della partita: due squadre forti hanno fatto di tutto per vincere. Peccato perché non siamo riusciti a mantenere il doppio vantaggio e la lucidità di portarla fino in fondo, ma c'è anche il merito degli avversari, che hanno qualità e che come noi hanno provato a vincerla. Mi porto a casa l'atteggiamento, la voglia di andare sempre in avanti a volte forse esagerando, visto che a volte eravamo in ritardo. Abbiamo provato in tutti i modi a stare in gara e a creare gioco, consapevoli che di fronte avevamo una squadra altrettanto forte. Nei primi 20' ci hanno messo davvero in difficoltà, con un palleggio più prolungato. Peccato, ma ci sono state due squadre forti che hanno alzato il livello del calcio moderno e della Serie A. Si va avanti e si cerca di portare a casa le ambizioni di questo campionato, lottato punto a punto tra 4-5 squadre. Siamo consapevoli di questa lotta".