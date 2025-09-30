"L'abbiamo trattata come una partita importante, seria, e il comportamento dei giocatori è stato tale. Quando si perde non va bene, quando si vince c'è troppo entusiasmo: bisogna mantenere equilibrio, alla fine è solo un gioco e bisogna mantenere passione e felicità, mantenendo il giusto atteggiamento. Stanno crescendo anche sotto questo punto di vista, anche se sono sempre stati seri. Thuram? Non so, lui dice che è un crampo. Si vedrà domani con gli accertamenti. Speriamo non sia niente di grave".

"Perché 7 cambi dopo Cagliari? Erano passate solo 72 ore, volevo dare l'opportunità ad alcuni che si allenano sempre bene e che sono dentro il progetto. Sono felice di aver dato dei minuti a Bisseck e Zielinski, e aver fatto riposare alcuni che avevano giocato tanto. Dovevo pensare anche al fatto che sabato ci sarà un'altra partita e che poi tanti andranno in nazionale. Quando vedremo la mia Inter? Non sono deluso di quello che stanno facendo: la perfezione non esiste, ma vedo tanta applicazione nel fare cose a cui non erano abituati. E questo mi rende orgoglioso".