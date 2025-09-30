FC Inter 1908
Thuram: “Infortunio? Sto bene, penso nulla di grave. Puntare alla finale? Penso una alla volta”

Thuram: “Infortunio? Sto bene, penso nulla di grave. Puntare alla finale? Penso una alla volta” - immagine 1
Le parole del nerazzurro ai microfoni di Skysport dopo la vittoria contro lo Slavia Praga in Champions League
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano Caporedattore 

Altri tre punti dopo quelli fatti in casa dell'Ajax: l'Inter li mette in cassaforte e viaggia a punteggio pieno, dopo due giornate, nel suo cammino nelle fasi eliminatorie della Champions League. Tre a zero per la squadra di Chivu e il primo a commentare la vittoria ai microfoni di Skysport è Marcus Thuram, il migliore in campo, che dopo aver servito Bastoni, in occasione dell'ultimo gol della partita segnato da Lautaro, si è toccato dietro la coscia.

Thuram: “Infortunio? Sto bene, penso nulla di grave. Puntare alla finale? Penso una alla volta”- immagine 2
Getty Images

Queste le parole del nerazzurro: «Come sto? Sto bene, penso sia una piccola cosa, non grave. Ulteriore crescita dell'Inter stasera? Vero, in CL è sempre dura anche contro le squadre che la gente pensa siano facili da affrontare. Ma dovevamo essere seri e fare la partita che poi di fatto abbiamo fatto questa sera».

Thuram: “Infortunio? Sto bene, penso nulla di grave. Puntare alla finale? Penso una alla volta”- immagine 3

-Trovato equilibrio tra efficacia offensiva e difesa? 

Conta non prendere gol perché spesso riusciamo poi a segnare. Stiamo trovando l'equilibrio ogni giorno nel lavoro ad Appiano, stiamo migliorando e speriamo di migliorare ancora.

-Si pensa sempre a tornare in finale? 

Io personalmente penso partita a partita, è sicuramente una competizione lunghissima e siamo solo a settembre quindi pensiamo sempre una gara alla volta. 

(Fonte: Skysport)

