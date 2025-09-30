Le parole del nerazzurro ai microfoni di Skysport dopo la vittoria contro lo Slavia Praga in Champions League

Eva A. Provenzano Caporedattore 30 settembre 2025 (modifica il 30 settembre 2025 | 23:40)

Altri tre punti dopo quelli fatti in casa dell'Ajax: l'Inter li mette in cassaforte e viaggia a punteggio pieno, dopo due giornate, nel suo cammino nelle fasi eliminatorie della Champions League. Tre a zero per la squadra di Chivu e il primo a commentare la vittoria ai microfoni di Skysport è Marcus Thuram, il migliore in campo, che dopo aver servito Bastoni, in occasione dell'ultimo gol della partita segnato da Lautaro, si è toccato dietro la coscia.

Queste le parole del nerazzurro: «Come sto? Sto bene, penso sia una piccola cosa, non grave. Ulteriore crescita dell'Inter stasera? Vero, in CL è sempre dura anche contro le squadre che la gente pensa siano facili da affrontare. Ma dovevamo essere seri e fare la partita che poi di fatto abbiamo fatto questa sera».

-Trovato equilibrio tra efficacia offensiva e difesa?

Conta non prendere gol perché spesso riusciamo poi a segnare. Stiamo trovando l'equilibrio ogni giorno nel lavoro ad Appiano, stiamo migliorando e speriamo di migliorare ancora.

-Si pensa sempre a tornare in finale?

Io personalmente penso partita a partita, è sicuramente una competizione lunghissima e siamo solo a settembre quindi pensiamo sempre una gara alla volta.

(Fonte: Skysport)