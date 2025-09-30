FC Inter 1908
Chivu a InterTV: “Contento di non aver subito gol. Dove possiamo arrivare? Adesso…”

L'Inter supera per 3 a 0 lo Slavia Praga e sale a quota 6 punti in classifica generale. Quarta vittoria consecutiva per i ragazzi di Chivu
L'Inter supera per 3 a 0 lo Slavia Praga e sale a quota 6 punti in classifica generale. Quarta vittoria consecutiva per i ragazzi di Cristian Chivu che adesso dovranno affrontare l'ultimo ostacolo prima della seconda pausa per gli impegni delle nazionali.

Queste le parole di Cristian Chivu nel post partita raccolte dai microfoni di InterTV:

"Abbiamo visto una squadra consapevole, che ha maturità ed esperienza e ha trattato come tale questo match e lo ha portato a casa. Sono felice che non subiamo reti, che teniamo l'equilibrio, poi si può migliorare sia in fase offensiva che difensiva ma questi ragazzi hanno lavorato sodo, siamo a settembre ed è troppo presto per dare giudizi ma vedendoli lavorare e vedendo il loro atteggiamento a me fa piacere. Dove possiamo arrivare? Pensiamo a sabato alla gara contro la Cremonese, poi ci saranno le nazionali, ragioniamo gara per gara"

