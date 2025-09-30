"Abbiamo visto una squadra consapevole, che ha maturità ed esperienza e ha trattato come tale questo match e lo ha portato a casa. Sono felice che non subiamo reti, che teniamo l'equilibrio, poi si può migliorare sia in fase offensiva che difensiva ma questi ragazzi hanno lavorato sodo, siamo a settembre ed è troppo presto per dare giudizi ma vedendoli lavorare e vedendo il loro atteggiamento a me fa piacere. Dove possiamo arrivare? Pensiamo a sabato alla gara contro la Cremonese, poi ci saranno le nazionali, ragioniamo gara per gara"