25 agosto 2025

Parte fortissimo la nuova Inter di Cristian Chivu. I nerazzurri, al debutto in campionato, battono con una manita il Torino e festeggia il ritorno della Thu-La. Al termine della gara, il tecnico nerazzurro ha parlato ai microfoni di Dazn: "Sono contento e felice per i ragazzi, per il lavoro fatto nelle ultime 3 settimane, il fatto di aver accettato carichi di lavoro importanti. Abbiamo cercato di essere al meglio per il primo appuntamento. Per l'aggressione, intensità, mentalità, hanno fatto un grande lavoro e io sono contentissimo".

"Esultanze? Esagerati (ride, ndr), avevo sempre la camera addosso, non mi mollavate un attimo! Il gol di Bastoni? Sono contento, le palle inattive fanno parte del lavoro di Angelo Palombo e lo staff. Ero felice per Alessandro, felice per Barella che ha fatto l'assist. Meritavamo un esordio del genere. Telecamera puntata? Non è un problema, basta che non si avvicini molto e che non mi faccio sentire con qualche parolaccia, cercherò di farla in rumeno così non la capite. Alla fine sulla carta è sempre facile, devi avere testa e gambe per farla".

"Oggi hanno risposto tutti alla grande. Sono contento per Sucic che ha fatto una grande partita. Contento per Bonny che ha fatto gol. Direi che le cose sono andate abbastanza bene, ma è ovvio che c'è ancora tanto da lavorare. Capire i momenti della partita, capire quando fare una pressione aggressiva o quando si deve attende di più. Che corde ho toccato? È tutto merito loro, ho a che fare con grandi campioni e uomini che hanno voglia di lasciarsi alle spalle la fine di una stagione che poi così male non è stata. Non è semplice gestire una stagione del genere. I campioni trovano sempre stimoli per ritornare a fare quello che facevano prima. Non dobbiamo dimostrare niente a nessuno, dobbiamo essere noi stessi e avere l'ambizione giusta. Napoli favorito? Dovete sempre mettere il bastone tra le ruote! La squadra che vince il campionato è sempre la favorita".

