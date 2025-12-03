"Se i giocatori sono arrabbiati per il gol preso sono contento. Io sono felice per l'atteggiamento, per il rispetto per l'avversario, per la mentalità. Questo è un gruppo motivato, che vuole dare continuità a quanto fatto in questi mesi. Sono felice per chi oggi ha giocato per la prima volta a San Siro, i ragazzi dell'U23, sono felice per Diouf. Ho visto tante cose buone e sono felice per loro. I giovani? Non è mai semplice essere accettati in un nuovo gruppo, ma coloro che sono qui da tanti anni li hanno accettati bene e loro si sono calati bene nel gruppo. Il percorso di crescita continua perché possiamo migliorare. Siamo consapevoli del percorso e di quello che vogliamo e del lavoro da metterci dentro. Bisogna saper gestire i momenti, anche quando le cose vanno male".