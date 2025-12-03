Ottime risposte per Cristian Chivu, che opta per un massiccio turnover in Coppa Italia contro il Venezia e dalla sua Inter ottiene una grande prestazione e una grande vittoria. Queste le dichiarazioni dell'allenatore nerazzurro dopo la partita vinta per 5-1 a Mediaset:
Chivu: “Felice della mentalità, bene Diouf. Frattesi importante, non abbiamo mai detto che…”
"Se i giocatori sono arrabbiati per il gol preso sono contento. Io sono felice per l'atteggiamento, per il rispetto per l'avversario, per la mentalità. Questo è un gruppo motivato, che vuole dare continuità a quanto fatto in questi mesi. Sono felice per chi oggi ha giocato per la prima volta a San Siro, i ragazzi dell'U23, sono felice per Diouf. Ho visto tante cose buone e sono felice per loro. I giovani? Non è mai semplice essere accettati in un nuovo gruppo, ma coloro che sono qui da tanti anni li hanno accettati bene e loro si sono calati bene nel gruppo. Il percorso di crescita continua perché possiamo migliorare. Siamo consapevoli del percorso e di quello che vogliamo e del lavoro da metterci dentro. Bisogna saper gestire i momenti, anche quando le cose vanno male".
"Frattesi? Ha avuto i minuti che probabilmente meritava. Forse meritava qualcosina in più, ha avuto un intervento e dei problemi che non abbiamo mai comunicato. Si è messo sempre a disposizione nonostante i problemi. Oggi toccava a lui, bisognava mettere benzina nelle gambe e lo ha fatto abbastanza bene. Sappiamo quello che ci può dare. Ho fatto scelte diverse nel passato, ma so che posso contare su un giocatore che è determinante per noi".
(Fonte: Sport Mediaset)
