Cocchi a InterTV: “Grande emozione, il mister non mi aveva detto nulla. A chi mi ispiro? Nell’Inter…”

Debutto in Coppa Italia per l'Inter di Cristian Chivu che per gli ottavi ospita al Meazza il Venezia che viene superato dai nerazzurri con un 5 a 1 rotondo che manda la squadra di Cristian Chivu ai quarti di finale dove conoscerà a gennaio il nome della sua rivale che sarà la Roma o il Torino. Queste le parole di Matteo Cocchi al termina del match rilasciate ai microfoni di InterTV: "Una grandissima emozione, anche se è la seconda volta che gioco qui, una grande emozione per me e per i miei compagni di under23. A chi mi ispiro? Ci sono due grandi laterali sinistri Dimarco e Carlos, sono loro quelli a cui mi ispiro. Mi lasciano fare e poi se c'è da correggere è giusto che mi dicano qualcosa e che mi aiutino. Se mi aveva avvisato il mister? No non mi ha detto nulla forse anche per farmi stare tranquillo, sono riuscito a dormire dai...obiettivo stagionale? Lavoro ogni giorno per crescere e lavorare sperando ci siano altri momenti come questo"