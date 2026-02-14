FC Inter 1908
Chivu: “Rosso? Tocco leggero, ma Kalulu tenga le mani a casa! Quando io ho subito torti…”

Cristian Chivu, tecnico dell'Inter, ha analizzato ai microfoni di Sky Sport la vittoria di questa sera contro la Juventus
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Cristian Chivu, tecnico dell'Inter, ha analizzato ai microfoni di Sky Sport la vittoria di questa sera contro la Juventus: "Abbiamo patito la gara, erano due anni che non si vinceva uno scontro diretto: e i ragazzi purtroppo l'hanno risentita. Ma col cuore e con quello che dovevamo fare siamo riusciti a vincerla: mi prendo il carattere e la ricerca di voler far male con una squadra che con Spalletti mette in difficoltà chiunque. Faccio i complimenti, è una signora squadra.

Il rosso a Kalulu? Per me è un tocco leggero, però è un tocco: bisogna dirlo e ammetterlo. Quando io ho subito torti per tocchi leggeri come in Champions League ho detto ai ragazzi di non mettere l'arbitro in condizione di decidere: il tocco è tocco, anche se è leggero e bisogna ammetterlo. Il mio giocatore sente la mano perché l'ha anticipato: la decisione è un secondo giallo, un giocatore d'esperienza come Kalulu le mani in alcune circostanze bisogna tenerle a casa.

Il cambio di Bastoni? Avevo paura di Conceicao, ma è stato cambiato all'intervallo e magari l'avrei lasciato dentro. Come avrei reagito io a quel rosso da giocatore? Io con un giallo addosso non mettevo le mani addosso ad un avversario, soprattutto dopo un anticipo e con un contro piede. Io spero che la vittoria di oggi sia una svolta nel blocco mentale e fisico: oggi la squadra non mi è piaciuta, non ha avuto le gambe e la lucidità per fare il nostro gioco. Ma mi prendo una vittoria importante, ho cercato di trasmettere a loro il fatto di aver vinto a Dortmund. Ma si è sentita la mancanza di vittoria con una top da due anni: e va dato merito alla Juve che ci ha messo in difficoltà con la sua proposta di gioco. E' una squadra in salute, anche in dieci è riuscita a pareggiare: sul 2-1 dovevamo gestire meglio ma con la paura di non vincere siamo andati in difficoltà. Ma poi viene fuori il carattere della squadra".

 

