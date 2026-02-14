Cristian Chivu, tecnico dell'Inter, ha analizzato ai microfoni di Sky Sport la vittoria di questa sera contro la Juventus

Marco Astori Redattore 14 febbraio - 23:52

Cristian Chivu, tecnico dell'Inter, ha analizzato ai microfoni di Sky Sport la vittoria di questa sera contro la Juventus: "Abbiamo patito la gara, erano due anni che non si vinceva uno scontro diretto: e i ragazzi purtroppo l'hanno risentita. Ma col cuore e con quello che dovevamo fare siamo riusciti a vincerla: mi prendo il carattere e la ricerca di voler far male con una squadra che con Spalletti mette in difficoltà chiunque. Faccio i complimenti, è una signora squadra.

Il rosso a Kalulu? Per me è un tocco leggero, però è un tocco: bisogna dirlo e ammetterlo. Quando io ho subito torti per tocchi leggeri come in Champions League ho detto ai ragazzi di non mettere l'arbitro in condizione di decidere: il tocco è tocco, anche se è leggero e bisogna ammetterlo. Il mio giocatore sente la mano perché l'ha anticipato: la decisione è un secondo giallo, un giocatore d'esperienza come Kalulu le mani in alcune circostanze bisogna tenerle a casa.

Il cambio di Bastoni? Avevo paura di Conceicao, ma è stato cambiato all'intervallo e magari l'avrei lasciato dentro. Come avrei reagito io a quel rosso da giocatore? Io con un giallo addosso non mettevo le mani addosso ad un avversario, soprattutto dopo un anticipo e con un contro piede. Io spero che la vittoria di oggi sia una svolta nel blocco mentale e fisico: oggi la squadra non mi è piaciuta, non ha avuto le gambe e la lucidità per fare il nostro gioco. Ma mi prendo una vittoria importante, ho cercato di trasmettere a loro il fatto di aver vinto a Dortmund. Ma si è sentita la mancanza di vittoria con una top da due anni: e va dato merito alla Juve che ci ha messo in difficoltà con la sua proposta di gioco. E' una squadra in salute, anche in dieci è riuscita a pareggiare: sul 2-1 dovevamo gestire meglio ma con la paura di non vincere siamo andati in difficoltà. Ma poi viene fuori il carattere della squadra".