Piotr Zielinski ha segnato il gol vittoria nella gara contro la Juventus. A fine gara ha parlato ai microfoni di DAZN. «Regalato una vittoria insperata? Sono contento che abbiamo portato tanto gioia a loro. Non sono usciti con fidanzati e fidanzate per vedere l'Inter e siamo contenti. Io dedico il gol a mia moglie», ha detto sulla partita il giocatore nerazzurro.
Inter-Juve, Zielinski: "Contento di aver fatto felici i tifosi. Tre punti fondamentali"
Il commento del calciatore nerazzurro dopo la vittoria contro la formazione bianconera arrivata grazie ad un suo gol
«Un gol importante, punti fondamentale. Ci godiamo questa serata, siamo stati grandi», ha concluso.
(Fonte: DAZN)
