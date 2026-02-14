Piotr Zielinski ha segnato il gol vittoria nella gara contro la Juventus. A fine gara ha parlato ai microfoni di DAZN. «Regalato una vittoria insperata? Sono contento che abbiamo portato tanto gioia a loro. Non sono usciti con fidanzati e fidanzate per vedere l'Inter e siamo contenti. Io dedico il gol a mia moglie», ha detto sulla partita il giocatore nerazzurro.