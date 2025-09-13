FC Inter 1908
Chivu: “Vanno cancellate cose del passato! Partita top rovinata da 10′. Palla anche in tribuna”

Le dichiarazioni dell'allenatore nerazzurro rilasciate ai microfoni di Dazn al termine di Juventus-Inter
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

Seconda sconfitta consecutiva per l'Inter. I nerazzurri sono caduti in casa della Juventus dopo una gara ricca di gol e spettacolo. Al termine Cristian Chivu ha parlato ai microfoni di Dazn: "Abbiamo fatto una grande prestazione, siamo andati sotto 2 volte e l'abbiamo ribaltata. Capire certi momenti, soprattutto negli ultimi 10' siamo mancati un po'. Bisogna guardare la prestazione, siamo venuti qua a giocare con personalità e fare la partita, di non accontentarsi, ci è mancata un po' di lucidità che negli ultimi 10' bisognava fare qualcosa di diverso. Io non guardo mai a livello individuale quello che è accaduto, dico solo che dovevamo gestire meglio determinati momenti. Loro dall'inizio, quando erano in difficoltà, non si sono mai vergognati di calciare la palla in tribuna".

"Calhanoglu? Mi prendo la prestazione di tutta la squadra. Calha ha fatto quello che noi tutti aspettavamo che facesse. Questo è Calhanoglu e questo è quello che ci può dare. Bisogna capire i momenti, quando si possono fare determinante cose e quando non si possono fare. Le cose negli ultimi 10' bisogna farle diverse. Si va avanti e si guarda sempre quello che di buono è stato fatto oggi anche se torniamo a casa con rammarico".

"A che punto è il percorso? Guardate la prestazione e quello che di buono è stato fatto oggi e anche nel secondo tempo con l'Udinese. Si va avanti, bisogna cancellare qualche cosa accaduta nel passato per poter avere la lucidità e la serenità di portare a casa risultati. Questa squadra sta lavorando sodo e bene".

