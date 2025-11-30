Al termine di Pisa-Inter, Cristian Chivu ha commentato la vittoria della sua squadra ai microfoni di Radio Rai. "Vittoria importante per reazione, maturità e per quello che era il momento di questa settimana dove abbiamo raccolto meno di quello che meritavamo. Abbiamo capito che oggi non sarebbe stato facile, è la dimostrazione che nessuna partita è semplice in Serie A".

"Per me abbiamo quello che meritiamo, per vincere le partite bisogna impegnarsi un po' di più, tirare fuori un po' di maturità, equilibrio e tirar fuori quella che è la personalità e il valore tecnico e l'identità di questa squadra. Oggi, nonostante le difficoltà, abbiamo mantenuto quello con le energie che avevamo, non dimentichiamo che abbiamo fatto la trasferta a Madrid e abbiamo avuto solo due giorni per preparare la partita, ma sono contento dell'orgoglio dei ragazzi e quello che hanno messo in campo. Scontento dopo il primo tempo? No, ero contento per la maturità e per aver capito quanto era importante mantenere un equilibrio, qualcosina n più dovevamo fare, ma a volte c'è il merito dell'avversario. Difficile fare un'analisi dopo un tempo".