FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news interviste Chivu: “Contento per la maturità della squadra. Abbiamo quello che meritiamo. Non devo…”

news

Chivu: “Contento per la maturità della squadra. Abbiamo quello che meritiamo. Non devo…”

Chivu: “Contento per la maturità della squadra. Abbiamo quello che meritiamo. Non devo…” - immagine 1
Al termine di Pisa-Inter, Cristian Chivu ha commentato la vittoria della sua squadra ai microfoni di Radio Rai
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

Al termine di Pisa-Inter, Cristian Chivu ha commentato la vittoria della sua squadra ai microfoni di Radio Rai. "Vittoria importante per reazione, maturità e per quello che era il momento di questa settimana dove abbiamo raccolto meno di quello che meritavamo. Abbiamo capito che oggi non sarebbe stato facile, è la dimostrazione che nessuna partita è semplice in Serie A".

Chivu: “Contento per la maturità della squadra. Abbiamo quello che meritiamo. Non devo…”- immagine 2
Getty Images

"Problemi? Io non devo smentire niente, questa è la realtà del calcio. Quando le cose vanno bene si esalta, poi ci vuole poco, tre giorni dove perdi due partite e diventa un problema, problema che non è. C'è tanta amarezza e delusione da parte di tutti perché meritavamo qualcosa in più".

Chivu: “Contento per la maturità della squadra. Abbiamo quello che meritiamo. Non devo…”- immagine 3
Getty Images

"Per me abbiamo quello che meritiamo, per vincere le partite bisogna impegnarsi un po' di più, tirare fuori un po' di maturità, equilibrio e tirar fuori quella che è la personalità e il valore tecnico e l'identità di questa squadra. Oggi, nonostante le difficoltà, abbiamo mantenuto quello con le energie che avevamo, non dimentichiamo che abbiamo fatto la trasferta a Madrid e abbiamo avuto solo due giorni per preparare la partita, ma sono contento dell'orgoglio dei ragazzi e quello che hanno messo in campo. Scontento dopo il primo tempo? No, ero contento per la maturità e per aver capito quanto era importante mantenere un equilibrio, qualcosina n più dovevamo fare, ma a volte c'è il merito dell'avversario. Difficile fare un'analisi dopo un tempo".

(Radio Rai)

Leggi anche
Chivu a Inter TV: “Piaciuta la reazione dopo quello che abbiamo passato. Su...
Lautaro a Inter TV: “Nel 2018 non mi aspettavo tutto questo. Ma l’Inter...

© RIPRODUZIONE RISERVATA