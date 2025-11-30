Al termine di Pisa-Inter, Cristian Chivu ha commentato la vittoria della sua squadra ai microfoni di Radio Rai. "Vittoria importante per reazione, maturità e per quello che era il momento di questa settimana dove abbiamo raccolto meno di quello che meritavamo. Abbiamo capito che oggi non sarebbe stato facile, è la dimostrazione che nessuna partita è semplice in Serie A".
"Problemi? Io non devo smentire niente, questa è la realtà del calcio. Quando le cose vanno bene si esalta, poi ci vuole poco, tre giorni dove perdi due partite e diventa un problema, problema che non è. C'è tanta amarezza e delusione da parte di tutti perché meritavamo qualcosa in più".
"Per me abbiamo quello che meritiamo, per vincere le partite bisogna impegnarsi un po' di più, tirare fuori un po' di maturità, equilibrio e tirar fuori quella che è la personalità e il valore tecnico e l'identità di questa squadra. Oggi, nonostante le difficoltà, abbiamo mantenuto quello con le energie che avevamo, non dimentichiamo che abbiamo fatto la trasferta a Madrid e abbiamo avuto solo due giorni per preparare la partita, ma sono contento dell'orgoglio dei ragazzi e quello che hanno messo in campo. Scontento dopo il primo tempo? No, ero contento per la maturità e per aver capito quanto era importante mantenere un equilibrio, qualcosina n più dovevamo fare, ma a volte c'è il merito dell'avversario. Difficile fare un'analisi dopo un tempo".
