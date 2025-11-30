Torna la vittoria in casa nerazzurra, la squadra di Chivu - dopo le due sconfitte consecutive con Milan e Atletico - ritrova i 3 punti su un campo non semplice e contro un Pisa che per 60 minuti è stato capace di creare qualche grattacapo alla formazione nerazzurra che poi passa con Lautaro Martinez (doppietta) su assist di Esposito prima e Barella dopo.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 news interviste Chivu a Inter TV: “Piaciuta la reazione dopo quello che abbiamo passato. Su Lautaro…”
news
Chivu a Inter TV: “Piaciuta la reazione dopo quello che abbiamo passato. Su Lautaro…”
L'Inter supera in trasferta il Pisa di Gilardino per 2 a 0 trascinata da Lautaro Martinez che mette a segno una doppietta
Queste le parole di mister Chivu raccolte nel post partita dai microfoni di InterTV:
"Cosa mi è piaciuto? La reazione, il fatto che questa era la terza gara in 7 giorno, dopo quello che abbiamo passato non era semplice. Abbiamo affrontato una squadra ben preparata. SIamo tutti contenti dopo questa vittoria. Il saluto con Lautaro? Cerco l'abbraccio di tutti quelli che escono, lui è stato decisivo ha fatto due gol importanti per noi. Coppa Italia? siamo l'Inter abbiamo l'obbligo e il dovere di onorare tutte le competizioni"
© RIPRODUZIONE RISERVATA