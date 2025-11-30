Torna la vittoria in casa nerazzurra, la squadra di Chivu - dopo le due sconfitte consecutive con Milan e Atletico - ritrova i 3 punti su un campo non semplice e contro un Pisa che per 60 minuti è stato capace di creare qualche grattacapo alla formazione nerazzurra che poi passa con Lautaro Martinez (doppietta) su assist di Esposito prima e Barella dopo.

"Sono soddisfatto, abbiamo fatto una buona gare, meglio nel secondo tempo, era importante portare a casa punti e i gol che sono venuti dalla mia parte. Arrivare in questo momento non me l'aspettavo nel 2018 ma lavoro sempre e questi sono i frutti, per crescere e portare allegria ai tifosi e titoli all'Inter.