Un'altra vittoria di misura, sofferta, solida, importante per continuare il cammino in testa alla classifica su un campo tosto come quello dell'Udinese.
Chivu: “Inter, grande lavoro. Akanji davanti alla difesa soluzione in più. Lautaro-Pio…”
L'Inter di Chivu, al nono risultato utile consecutivo, non si ferma. Queste le considerazioni dell'allenatore nerazzurro a DAZN:
"Lautaro-Pio? Ho quattro attaccanti che lavorano bene, si completano e si mettono a disposizione del gruppo, vivendo serenamente il quotidiano, con impegno e responsabilità. Tutti e quattro stanno facendo un grande lavoro. Akanji davanti alla difesa? E' una soluzione in più, quando c'è da soffrire e gli avversari adottano palle lunghe. Ultimamente tutta la squadra sta facendo un gran lavoro, per attenzione e determinazione. C'è tanta voglia di portare avanti lavoro e progetto, c'è voglia di essere competitivi".
"Quello che stiamo proponendo è la testimonianza della voglia di questi ragazzi, perché non è mai facile entrare nella loro testa e cambiare abitudini. Si difende alti, si pressa, serve coraggio di mantenere la linea alta, sapendo che dietro c'è tanto campo da difendere. Ma c'è voglia di lavorare tutti i giorni, con tante ore in sala video. Tutti sono a disposizione per proporre le nostre idee".
(Fonte: DAZN)
