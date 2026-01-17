FC Inter 1908
Chivu: “Inter, grande lavoro. Akanji davanti alla difesa soluzione in più. Lautaro-Pio…”

Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Un'altra vittoria di misura, sofferta, solida, importante per continuare il cammino in testa alla classifica su un campo tosto come quello dell'Udinese.

L'Inter di Chivu, al nono risultato utile consecutivo, non si ferma. Queste le considerazioni dell'allenatore nerazzurro a DAZN:

"Lautaro-Pio? Ho quattro attaccanti che lavorano bene, si completano e si mettono a disposizione del gruppo, vivendo serenamente il quotidiano, con impegno e responsabilità. Tutti e quattro stanno facendo un grande lavoro. Akanji davanti alla difesa? E' una soluzione in più, quando c'è da soffrire e gli avversari adottano palle lunghe. Ultimamente tutta la squadra sta facendo un gran lavoro, per attenzione e determinazione. C'è tanta voglia di portare avanti lavoro e progetto, c'è voglia di essere competitivi".

"Quello che stiamo proponendo è la testimonianza della voglia di questi ragazzi, perché non è mai facile entrare nella loro testa e cambiare abitudini. Si difende alti, si pressa, serve coraggio di mantenere la linea alta, sapendo che dietro c'è tanto campo da difendere. Ma c'è voglia di lavorare tutti i giorni, con tante ore in sala video. Tutti sono a disposizione per proporre le nostre idee".

