FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news interviste Conte: “L’Inter ha vinto? Non dobbiamo guardare gli altri. Lukaku? Dovete chiedere…”

news

Conte: “L’Inter ha vinto? Non dobbiamo guardare gli altri. Lukaku? Dovete chiedere…”

Conte: “L’Inter ha vinto? Non dobbiamo guardare gli altri. Lukaku? Dovete chiedere…” - immagine 1
Le dichiarazioni del tecnico rilasciate ai microfoni di Dazn a pochi minuti dal fischio d'inizio di Napoli-Sassuolo
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

Conte: “L’Inter ha vinto? Non dobbiamo guardare gli altri. Lukaku? Dovete chiedere…”- immagine 2
Getty

A pochi minuti dal fischio d'inizio di Napoli-Sassuolo, Antonio Conte ha parlato ai microfoni di Dazn. Queste le parole del tecnico: "Lukaku? Dovete chiederlo al dottore, il settore medico sanno benissimo il punto chiaro. Io faccio l'allenatore, dovete chiedere al dottore, non abbiamo informazioni".

Lukaku
Getty Images

"Neres? Se non c'è significa che non sta bene. De Bruyne? C'è da vedere quando arriva, aspettiamo fiduciosi, così come Anguissa. Bisogna cercare di vincere la partita, contro Verona e Parma sono state due partite diverse. L'Inter ha vinto? Noi dobbiamo pensare al campionato nostro come abbiamo sempre fatto, non guardare gli altri, noi quello che dobbiamo fare è cercare di indirizzare le cose dove si possono indirizzare".

(Dazn)

Leggi anche
Bisseck a InterTV: “Contento della fiducia del mister, oggi buon test. Contro...
Dimarco: “Non si vedeva da un po’ ma soffriamo da grande squadra. Da Chivu grandi...

© RIPRODUZIONE RISERVATA