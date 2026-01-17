A pochi minuti dal fischio d'inizio di Napoli-Sassuolo, Antonio Conte ha parlato ai microfoni di Dazn. Queste le parole del tecnico: "Lukaku? Dovete chiederlo al dottore, il settore medico sanno benissimo il punto chiaro. Io faccio l'allenatore, dovete chiedere al dottore, non abbiamo informazioni".
Conte: “L’Inter ha vinto? Non dobbiamo guardare gli altri. Lukaku? Dovete chiedere…”
Le dichiarazioni del tecnico rilasciate ai microfoni di Dazn a pochi minuti dal fischio d'inizio di Napoli-Sassuolo
"Neres? Se non c'è significa che non sta bene. De Bruyne? C'è da vedere quando arriva, aspettiamo fiduciosi, così come Anguissa. Bisogna cercare di vincere la partita, contro Verona e Parma sono state due partite diverse. L'Inter ha vinto? Noi dobbiamo pensare al campionato nostro come abbiamo sempre fatto, non guardare gli altri, noi quello che dobbiamo fare è cercare di indirizzare le cose dove si possono indirizzare".
(Dazn)
