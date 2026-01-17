A pochi minuti dal fischio d'inizio di Napoli-Sassuolo, Antonio Conte ha parlato ai microfoni di Dazn. Queste le parole del tecnico: "Lukaku? Dovete chiederlo al dottore, il settore medico sanno benissimo il punto chiaro. Io faccio l'allenatore, dovete chiedere al dottore, non abbiamo informazioni".

"Neres? Se non c'è significa che non sta bene. De Bruyne? C'è da vedere quando arriva, aspettiamo fiduciosi, così come Anguissa. Bisogna cercare di vincere la partita, contro Verona e Parma sono state due partite diverse. L'Inter ha vinto? Noi dobbiamo pensare al campionato nostro come abbiamo sempre fatto, non guardare gli altri, noi quello che dobbiamo fare è cercare di indirizzare le cose dove si possono indirizzare".