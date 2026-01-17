Lautaro a InterTV: “I premi individuali sono merito della squadra. C’è stanchezza ma questo…”

Altri 3 punti in cascina per i nerazzurri che puntellano la classifica mettendo pressione alle inseguitrici. In friuli ci pensa Lautaro Martinez su assist di Pio Esposito a risolvere il match portando la squadra di mister Chivu a quota 49 punti, +9 punti sul Napoli e +6 sul Milan che devono ancora giocare. Queste le parole di Lautaro Martinez rilasciate ai microfoni di InterTV nel post partita: "Voglio intanto mandare un messaggio a tutto l'ambiente della Fiorentina. Sulla partita è un risultato favorevole per noi, su un campo difficile contro una squadra fisicamente forte e siamo contenti per i 3 punti. Stanchezza? C'è tantissima stanchezza ma bisogna andare avanti questo è il calendario questo è il nostro cammino e dobbiamo recuperare velocemente testa e fisico e dobbiamo fare punti in Champions contro una squadra forte. Adesso mio figlio che mi guarda in tv mi chiede sempre da dove porto questi premi, l'importante è che l'Inter vinca i premi individuali sono grazie alla sqaudra"