Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Cristian Chivu ha rilasciato queste dichiarazioni prima del fischio d'inizio di Genoa-Inter:
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 news interviste Chivu: “Milan e Napoli? Guardiamo a noi stessi, partita non semplice. Voglio un gruppo che…”
news
Chivu: “Milan e Napoli? Guardiamo a noi stessi, partita non semplice. Voglio un gruppo che…”
Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Cristian Chivu ha rilasciato queste dichiarazioni prima del fischio d'inizio di Genoa-Inter
"Milan e Napoli? Dobbiamo guardare noi stessi ed essere pronti a giocare una partita non semplice. Il Genoa è in un buon momento, ha l'atteggiamento giusto, ha tanta energia, gioca davanti al suo pubblico e perché ha fatto dei punti. Sappiamo che dovremo calarci bene in questa partita".
"De Rossi? In questa settimana non abbiamo parlato. Ha trasmesso carattere e qualità: palleggiano di più e meglio, cercando di aprirti, le punte segnano di più. Mi aspetto un gruppo consapevole dell'importanza e della difficoltà della partita, che sappia capire i momenti della gara. Ci saranno momenti in cui mettere qualità e altri in cui mettere intensità".
(Fonte: Sky Sport)
© RIPRODUZIONE RISERVATA