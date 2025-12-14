Zielinski a InterTV: “Occasione per fare punti dopo la sconfitta in Champions”

Il campionato dell'Inter riparte da Genova contro la squadra di De Rossi. I nerazzurri vogliono tornare a correre sperando di poter approfittare del passo falso del Milan che viene fermato al Meazza dal Sassuolo. Queste le parole di Zielinski rilasciate nel pre partita di Genoa-Inter ai microfoni di InterTV: "Abbiamo tanta voglia di invertire la rotta su un campo difficile, dobbiamo essere concentrati e dare il massimo in questo match. Abbiamo una rosa ampia non è una scusa giocare ogni tre giorni, siamo carichi e pronti e veniamo da una gara persa, ottima occasione per fare risultato. Mi sento bene, in passato ho avuto tanti infortuni e ora sto bene e cerco di dare il mio contributo"