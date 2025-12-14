Fabio Grosso, dopo Milan-Sassuolo, ha parlato anche di Andrea Pinamonti, uomo assist di giornata, entrambi neroverdi sono nati dai suoi piedi. «Andrea per me è un giocatore fortissimo - ha detto l'allenatore dell'ex nerazzurro - gli ho fatto i complimenti perché per me sul gol fa una giocata da altissimo livello».
Grosso: “Pinamonti è fortissimo, qualità, tecnica e visione. Alto livello”
L'allenatore del Sassuolo ha parlato dell'ex attaccante nerazzurro dopo il pari del Sassuolo contro il Milan
«Intelligenza, qualità, tecnica, visione di gioco. Ci sta tutto dentro. Per una squadra che arriva dalla B e deve faticare le partite sono dispendiose e si offuscano le qualità sue. Ha potenziale enorme, anche inespresso, è un giocatore di livello molto alto. Può ambire ad essere ancora di livello più alto», ha aggiunto.
«Sono parole che mi fanno molto piacere e mi stimolano a fare sempre di più. Dalle prestazioni sotto tono a quelle migliori e lo ringrazio. Ci portiamo a casa un punto importante, siamo contenti di questo e avremo tempo di parlare delle prossime partite», ha risposto l'ex attaccante interista nel siparietto davanti ai microfoni di DAZN.
