Grosso: “Pinamonti è fortissimo, qualità, tecnica e visione. Alto livello”

L'allenatore del Sassuolo ha parlato dell'ex attaccante nerazzurro dopo il pari del Sassuolo contro il Milan

Eva A. Provenzano Caporedattore 14 dicembre - 15:30

Fabio Grosso, dopo Milan-Sassuolo, ha parlato anche di Andrea Pinamonti, uomo assist di giornata, entrambi neroverdi sono nati dai suoi piedi. «Andrea per me è un giocatore fortissimo - ha detto l'allenatore dell'ex nerazzurro - gli ho fatto i complimenti perché per me sul gol fa una giocata da altissimo livello».

«Intelligenza, qualità, tecnica, visione di gioco. Ci sta tutto dentro. Per una squadra che arriva dalla B e deve faticare le partite sono dispendiose e si offuscano le qualità sue. Ha potenziale enorme, anche inespresso, è un giocatore di livello molto alto. Può ambire ad essere ancora di livello più alto», ha aggiunto.

«Sono parole che mi fanno molto piacere e mi stimolano a fare sempre di più. Dalle prestazioni sotto tono a quelle migliori e lo ringrazio. Ci portiamo a casa un punto importante, siamo contenti di questo e avremo tempo di parlare delle prossime partite», ha risposto l'ex attaccante interista nel siparietto davanti ai microfoni di DAZN.