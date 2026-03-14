Carlos Augusto a InterTV: “Mancano 10 gare, partita importantissima. Ecco come si affronta l’Atalanta”

L’Inter torna in campo dopo il ko nel derby, il secondo della stagione dopo quello dell’andata. Prima di capitolare contro i rossoneri, la squadra di Chivu aveva messo insieme una striscia di 14 vittorie e un pareggio. Curiosità: i nerazzurri sono imbattuti contro l’Atalanta dal 2018 e hanno vinto le ultime nove sfide tra le due squadre. Queste le parole di Carlos Augusto rilasciate nel pre partita ai microfoni di InterTV: "Sarà una gara importantissima, ci mancano 10 partite in campionato ma dobbiamo essere concentrati sulla gara di oggi. Abbiamo voglia di rialzarci lo abbiamo dimostrato altre volte e vogliamo farlo oggi. Come si affronta un avversario ferito? Loro hanno tanta qualità sono una grande squadra, dobbiamo fare la nostra partita e mettere in campo quello che abbiamo fatto durante la settimana"