Intervistato da Repubblica, Massimo Paganin è tornato sulla sconfitta dell'Inter nel derby e ha parlato della gara tra nerazzurri e bergamaschi

Gianni Pampinella Redattore 14 marzo 2026 (modifica il 14 marzo 2026 | 14:02)

Intervistato da Repubblica, Massimo Paganin è tornato sulla sconfitta dell'Inter nel derby e ha parlato della gara tra la squadra di Chivu e l'Atalanta in programma oggi. "Per perdere lo scudetto, l’Inter dovrebbe davvero fare dei disastri. Fin qui la squadra fatto molto bene e un tracollo è difficile da immaginare. Se consideriamo una quota scudetto intorno agli 85 punti, ai nerazzurri ne mancano 18 in dieci partite: una media decisamente più bassa rispetto a quella tenuta finora.

Quanto peseranno sulla partita fra nerazzurre le sconfitte subite da Inter e Atalanta tra campionato e Champions League? — “Una sconfitta nel derby la devi mettere in preventivo. Certo, pesa perché interrompe una striscia lunga. Il vero problema è che arriva subito dopo la partita con il Bodø. Però l’Inter troverà anche un’Atalanta scossa dalla sfida col Monaco. Secondo me, in questo momento potrebbe avere più difficoltà l’Atalanta dell’Inter, che negli ultimi tempi ha dimostrato di sapersi riprendere in fretta. I bergamaschi si sono sfiancati sia fisicamente sia moralmente”.

Chivu e Palladino, dopo le ultime sconfitte, hanno concesso giorni liberi alle loro squadre. Ai suoi tempi sarebbe stato normale? — “Il calcio è cambiato molto. Oggi, in certe fasi della stagione, ha senso puntare più sul recupero che sull’allenamento. La stagione dell’Inter è iniziata addirittura con il Mondiale per club, quindi è stata lunghissima. In questi casi devi fidarti dei giocatori anche quando stanno a casa, sperando che mantengano uno stile di vita tranquillo. Spesso sono gli stessi medici a consigliare il riposo”.

Chivu non convoca la squadra in ritiro nemmeno prima dei big match… — “È una sua scelta e probabilmente è convinto che così la squadra renda meglio. È vero che l’Inter non ha vinto molti big match, ma non è detto che le due cose siano collegate. Non dimentichiamo che l’Inter è prima in Serie A e vince quasi tutte le partite. E poi il Bodø è una squadra forte: ha battuto City, Atletico e Sporting. In Italia siamo abituati all’idea del ritiro, ma non è detto che sia sempre la soluzione migliore. Serve tempo. A Chivu, comunque, si può imputare poco: 67 punti e una differenza reti impressionante. Con l’Atalanta sarà comunque una sfida molto importante”.

Lei su Mediaset racconta agli spettatori i match di Coppa Italia. Quanto sarebbe importante vincerla per Inter e Atalanta, entrambe ancora in corsa per il trofeo? — “È un obiettivo importante per entrambe. È pur sempre un trofeo e dà continuità e gratificazione alla stagione. Vincere Coppa Italia e scudetto sarebbe un doppio successo significativo. Nell’altra semifinale vedo il Como un po’ sfavorito contro l’Inter, ma va detto che ha già eliminato il Napoli ai rigori. E poi è stata bella anche la vittoria del Bologna: sono le cose belle del calcio”.

(Repubblica)