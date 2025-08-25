Sucic a InterTV: “Non vedevo l’ora di giocare in questo stadio. Importante iniziare in questo modo”

Larga vittoria dei nerazzurri al Meazza che strapazzano il Torino per 5 a 0 . Queste le parole dei protagonisti nel post match raccolte da InterTv. Il commento di Sucic: "Abbiamo giocato una buona partita e vinto per 5 a 0 e iniziato la stagione come volevamo, dobbiamo continuare cosi partita dopo partita perchè è quello che vogliamo fare. Prima al Meazza? Un feeling speciale sono molto contento di aver giocato qui non vedevo l'ora di giocarci e di giocare la prossima partita era dal primo giorno che volevo scendere in campo in questo stadio. Era importante vincere questa partita perchè se vuoi vincere trofei era importante iniziare in questo modo"