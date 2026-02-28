FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news interviste Chivu: “Questa è la partita importante. Attaccanti? I nostri hanno numeri pazzeschi”

news

Chivu: “Questa è la partita importante. Attaccanti? I nostri hanno numeri pazzeschi”

Chivu: “Questa è la partita importante. Attaccanti? I nostri hanno numeri pazzeschi” - immagine 1
Cristian Chivu, tecnico dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della sfida di campionato contro il Genoa
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Cristian Chivu, tecnico dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della sfida di campionato contro il Genoa: "E' un'altra partita, quella importante: bisogna trattarla come tale.

Inter Chivu
Getty Images

Sappiamo l'organizzazione e l'intensità del Genoa, quanto sono cresciuti e le loro ambizioni: sono competitivi e fanno di tutto per salvarsi, con Daniele hanno una rendita e un atteggiamento più che positivo. Bonny-Thuram? I numeri che abbiamo in stagione con gli attaccanti sono pazzeschi, ci godiamo quanto hanno fatto finora".

Leggi anche
Genoa, Vazquez: “Vogliamo fare punti e avere la fame delle ultime partite. De...
Bonny: “C’è voglia di rialzarci e vincere. Crescita? Sono giovane, miglioro ogni...

© RIPRODUZIONE RISERVATA