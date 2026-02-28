Sappiamo l'organizzazione e l'intensità del Genoa, quanto sono cresciuti e le loro ambizioni: sono competitivi e fanno di tutto per salvarsi, con Daniele hanno una rendita e un atteggiamento più che positivo. Bonny-Thuram? I numeri che abbiamo in stagione con gli attaccanti sono pazzeschi, ci godiamo quanto hanno fatto finora".