Cristian Chivu, tecnico dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della sfida di campionato contro il Genoa: "E' un'altra partita, quella importante: bisogna trattarla come tale.
Chivu: “Questa è la partita importante. Attaccanti? I nostri hanno numeri pazzeschi”
Sappiamo l'organizzazione e l'intensità del Genoa, quanto sono cresciuti e le loro ambizioni: sono competitivi e fanno di tutto per salvarsi, con Daniele hanno una rendita e un atteggiamento più che positivo. Bonny-Thuram? I numeri che abbiamo in stagione con gli attaccanti sono pazzeschi, ci godiamo quanto hanno fatto finora".
