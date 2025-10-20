Cristian Chivu è intervenuto anche ai microfoni di Sky Sport: ecco le sue dichiarazioni alla vigilia di Union SG-Inter di domani

Alessandro Cosattini Redattore 20 ottobre 2025 (modifica il 20 ottobre 2025 | 19:51)

Dopo le parole in conferenza stampa, Cristian Chivu è intervenuto anche ai microfoni di Sky Sport: ecco le sue dichiarazioni alla vigilia di Union SG-Inter di domani.

"Chiedo quello che chiedo da quando sono arrivato ai giocatori: responsabilità, felicità, passione. Bisogna onorare questa competizione, in questo momento pensiamo solo a questa gara, sappiamo quanto è importante la Champions.

Che avversario di fronte? Hanno un'identità e hanno vinto il loro campionato, l'identità è la stessa, sono primi in classifica e hanno già battuto il PSV, sono aggressivi, ti vengono a prendere alto e recuperano palla prima possibile, hanno gamba e struttura, bisogna essere attenti e bravi sulle loro pressioni e la loro aggressività.

Riaccendere la fiamma nei giocatori? Ho fatto l'allenatore, ho cercato di fare quello per cui sono arrivato, non ero scarso all'inizio e non sono il più bravo ora, è solo questione di risultati e percezione, quando si vince diventa tutto più semplice e vieni anche esaltato. A me non piace, vivo da molti anni questo mondo e l'Italia ad alti livelli, ci vuole poco per tornare a dire alcune cose. Sono felice di quello che stanno facendo i ragazzi, cerchiamo di fare una stagione importante, sono bravi e lo meritano, hanno l'ambizione di rimanere a questi livelli.

Thuram out a Napoli? Dal punto di vista umano come ho detto tempo fa mi spiace, lui è importante, un ragazzo che non si meritava questa pausa, veniva da un momento di fiducia e cose concrete. Dopo il Napoli inizierà allenamenti col gruppo, non so se Fiorentina mercoledì o dopo a Verona, bisogna essere attenti, è infortunato da 20 giorni. Deve fare riatletizzazione e anche allenamenti in squadra.

Il solito quiz sull'attacco? Ti anticipo io e domani gioca Sommer (ride, ndr). In attacco? Non solo Bonny, Pio e Lautaro, c'è anche chi è entrato nelle ultime partite (ride, ndr)".