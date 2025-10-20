Yann Sommer ha parlato anche a Inter TV alla vigilia della sfida di Champions League contro l’Union SG. “Molto importante fare punti chiaro, è la terza partita fuori casa contro una squadra forte e molto importante.

Mi sento bene ora, è sempre una grande cosa giocare in Champions League. Domani affrontiamo una squadra forte e sarà una bella partita, vogliamo vincere e fare una bella prestazione. Questo è il nostro obiettivo.