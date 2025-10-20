Non ci sono partite facili nel calcio, dobbiamo mettere tutto domani per vincere e fare i 3 punti. Come a Roma, quando siamo così uniti, con energia e qualità, possiamo fare una bella prestazione”.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
news
Yann Sommer ha parlato anche a Inter TV alla vigilia della sfida di Champions League contro l’Union SG. “Molto importante fare punti chiaro, è la terza partita fuori casa contro una squadra forte e molto importante.
Mi sento bene ora, è sempre una grande cosa giocare in Champions League. Domani affrontiamo una squadra forte e sarà una bella partita, vogliamo vincere e fare una bella prestazione. Questo è il nostro obiettivo.
Non ci sono partite facili nel calcio, dobbiamo mettere tutto domani per vincere e fare i 3 punti. Come a Roma, quando siamo così uniti, con energia e qualità, possiamo fare una bella prestazione”.
© RIPRODUZIONE RISERVATA