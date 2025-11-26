Intervistato da Prime Video, il tecnico dell'Inter Cristian Chivu ha parlato della sfida di questa sera contro l'Atletico

Andrea Della Sala Redattore 26 novembre 2025 (modifica il 26 novembre 2025 | 08:02)

Mancano dettagli nelle grandi partite. Come cura i dettagli?

"Manca la vittoria, l'atteggiamento nella partita di domenica mi è piaciuto. La propositività, l'attenzione e quello che abbiamo creato. Ci è mancata fortuna, ma arriverà. Non abbiamo concesso molto, abbiamo mantenuto equilibrio, la crescita la vedo. Quelli che in passato sono stati dei punti deboli piano piano li stiamo riducendo".

Dopo Allegri, Simeone. Che gara si aspetta?

"Sì mi aspetto delle similitudini, due squadre che sia assomigliano. Mi aspetto una partita simile, l'unica differenza è che stavolta siamo noi fuori casa e l'Atletico in casa e sappiamo quanto e difficile affrontarli in casa loro. Noi siamo pronti, dobbiamo rispettare il piano gioco, dobbiamo fare le cose con intensità e avere più cinismo sotto porta".

Darà ancora fiducia a Sommer? Abbiamo visto un buon Diouf, avrà una chance Luis Henrique. Dobbiamo aspettarci novità?

"Io ho fiducia in tutti e 22 i giocatori che ho disposizione più i tre portieri. Ho fiducia anche in Martinez, ma per me ora Sommer è il portiere numero uno della squadra. In base alle partite, in base a come li vedo in settimana tutti prima o poi hanno avuto la possibilità di giocare. Diouf merita i miei elogi, ha fatto l'ultimo spezzone col Milan dove mi è piaciuto. Avere un mancino a destra che aveva coraggio di fare l'uno contro uno un po' li ha messi in difficoltà. Siamo contenti tutti e 22 più i portieri".