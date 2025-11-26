FC Inter 1908
Simeone conferma: “Sì, mi vedo all’Inter in futuro! Sto benissimo all’Atletico ma…”

Diego Simeone, tecnico dell'Atletico Madrid, ha parlato ai microfoni di Prime Video verso la sfida con l'Inter di stasera
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Diego Simeone, tecnico dell'Atletico Madrid, ha parlato ai microfoni di Prime Video verso la sfida con l'Inter di stasera: "Abbiamo un gruppo che lotta insieme e che risolve delle partite entrando dalla panchina: il punto più elevato al momento è questo. Con l'Inter è difficile, attacca molto bene, ha una personalità molto grande nel gioco offensivo: ha un gioco da tanti anni con nuove cose.

Sono pericolosi, dovremo giocare una partita portandola dove possiamo fare male. Se ci sono similitudini tra le due squadre? Credo di no. Loro hanno un gioco offensivo più organizzato e più concreto, noi abbiamo un'altra forma di giocare: ci abituiamo a come gioca l'avversario. Però sarà una bella partita per me.

Un futuro all'Inter? Sì, non dipenderà da me ma è normale che a qualsiasi allenatore piacerebbe allenare una squadra fortissima come l'Inter. Io ho vissuto anni belli lì, oggi sto benissimo a Madrid, ma nel percorso della mia carriera mi immagino forse che possa esserci quell'opportunità".

