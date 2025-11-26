Intervistato da Prime Video, l'attaccante e capitano dell'Inter Lautaro Martinez ha parlato della sfida di questa sera contro l'Atletico

"Sicuramente non è stata indirizzata la partita per come la abbiamo giocata, avevamo fatto una grande partita. A San Siro meritavamo qualcosa in più. Oggi un altro anno, un'altra competizione. Dobbiamo cercare di fare quello che abbiamo preparato per cercare di metterli in difficoltà".