Intervistato da Prime Video, l'attaccante e capitano dell'Inter Lautaro Martinez ha parlato della sfida di questa sera contro l'Atletico
Lautaro: “Voltato subito pagina, pronti per l’Atletico. Sorridere? Lascio tutto sul campo”
Quanta voglia ha di schiacciare il ricordo di Madrid?
"Sicuramente non è stata indirizzata la partita per come la abbiamo giocata, avevamo fatto una grande partita. A San Siro meritavamo qualcosa in più. Oggi un altro anno, un'altra competizione. Dobbiamo cercare di fare quello che abbiamo preparato per cercare di metterli in difficoltà".
Dopo il derby subito una grande partita, meglio così?
"La pagina l'abbiamo voltata subito. competizione diversa, è un'altra cosa. Dobbiamo fare il nostro lavoro, quello che abbiamo preparato. Siamo stati tanto al video a vedere come gioca l'Atletico, siamo pronti per affrontare una squadra forte in uno stadio dove il pubblico spinge tanto".
Come stai? Ruolo capitano complicato. Stai lavorando sull'alleggerire l'anima?
"No, sono così, sono fatto così, dall'inizio della mia carriera. Quando devo sorridere, sorrido. Cerco sempre di dare il massimo per la squadra, poi a volte riesco a volte no. Ma lascio sempre tutto sul campo".
