Le parole di Yann Sommer ai microfoni di Sky Sport alla vigilia del terzo match in Champions League contro l'Union Saint Gilloise

Matteo Pifferi Redattore 20 ottobre - 19:51

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport alla vigilia del match contro il Royale Union Saint-Gilloise, Yann Sommer ha parlato così:

"Loro sono una squadra che fa pressione aggressiva anche alta, è una squadra giovane, corrono tanto e con tanta intensità. Sarà una bella partita, dobbiamo fare tutto per vincere"

Il livello dell'Inter dopo sei vittorie

"Ci sentiamo bene, meglio delle prime partite. Dopo una stagione difficile come l'anno scorso, è normale nel calcio aver bisogno di tempo per riprendersi. Adesso ci sentiamo bene, è importante fare le cose step by step e dare tutto in campo. Non ci sono partite facili"

Le parole di Chivu dopo gli errori contro la Juve fanno piacere?

"Chiaro, per tutti è importante avere una bella relazione col mister e con lo staff. Lui comunica bene ed è chiaro con tutti noi, una partita negativa in una stagione può capitare. Ovviamente se sbaglia un portiere è più pesante ma va così"