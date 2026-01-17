Chivu a InterTV: “Grande prova di maturità nel finale di gare. Sull’Arsenal…”

Altri 3 punti in cascina per i nerazzurri che puntellano la classifica mettendo pressione alle inseguitrici. In friuli ci pensa Lautaro Martinez su assist di Pio Esposito a risolvere il match portando la squadra di mister Chivu a quota 49 punti, +9 punti sul Napoli e +6 sul Milan che devono ancora giocare. Queste le parole di mister Chivu rilasciate ai microfoni di InterTV nel post partita: "Siddisfatto per la maturità la ricerca del gioco per i momenti cercando di essere propositivi e gran prova di maturità nel finale sulla fase difensiva. Crescita della squadra rispetto la gara d'andata? Questa crescita è merito dei ragazzi del lavoro quotidiano che stanno cercando di proporre, cercando di essere competitivi e rimanere coerenti con quelle che sono le nostre ambizioni, cerchiamo di esser la miglior variante nostra consapevoli del fatto che abbiamo il dovere di esser pronti cercando di capire quelli che sono i momenti. Arsenal? Vediamo martedi quando si scenderà in campo"