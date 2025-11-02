L'allenatore nerazzurro dopo la partita col Verona ha commentato quanto successo anche ai microfoni della tv di casa Inter

Eva A. Provenzano Caporedattore 2 novembre 2025 (modifica il 2 novembre 2025 | 15:31)

«Abbiamo approcciato bene la partita ma non l'abbiamo chiusa per sfortuna o bravura. Poi abbiamo tentato di farli uscire dal gruppo basso che ci metteva a rischio e ci faceva esporre a giocate rischiose, sapendo che la loro forza sono le transizioni, ma siamo diventati macchinosi. Loro hanno iniziato bene il secondo tempo, erano intensi, siamo entrati nel loro gioco e poi con i cambi l'abbiamo rimessa in piedi anche senza creare più di tanto. L'atteggiamento è rimasto giusto fino alla fine e poi serve fortuna, mettendo palla in mezzo succede di tutto quando palla è in area».

Così Cristian Chivu a Inter TV dopo la partita del Bentegodi, una gara sofferta ma vinta due a uno e che vale il momentaneo secondo posto in classifica in attesa della sfida tra Milan e Roma.

L'allenatore nerazzurro ha anche aggiunto: «Tutti hanno reagito benissimo al gol? Bello, lavorano sodo. Anche loro sono consapevoli del fatto che quando si gioca ogni tre giorni non è mai semplice e con le poche energie fisiche e mentali, bisogna accettare di averle, quando si vince all'ultimo si può dire che ci abbiamo creduto fino in fondo e che la squadra non è solo bellezza, ma anche concretezza e mi fa piacere».

-Una prova di maturità: vittoria senza il gioco migliore. Quanto conta saper vincere anche così?

Quando queste gare sono così è più facile perderle e abbiamo rischiato sull'1-1. Ma la consapevolezza di averci creduto e che l'episodio è girato capisci che abbiamo avuto fortuna di portarla a casa. Il calcio è anche capire i momenti e fare bagarre per portare avanti una vittoria.

-Concentrati già sulla CL...

Non pensiamo a quello ora, ma avremo tempo per prepararla al meglio.

(Fonte: ITV)