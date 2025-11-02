FC Inter 1908
Chivu: "Partite così è più facile perderle. A volte serve fortuna e si accetta la bagarre"

Chivu: “Partite così è più facile perderle. A volte serve fortuna e si accetta la bagarre”

L'allenatore nerazzurro dopo la partita col Verona ha commentato quanto successo anche ai microfoni della tv di casa Inter
Eva A. Provenzano
«Abbiamo approcciato bene  la partita ma non l'abbiamo chiusa per sfortuna o bravura. Poi abbiamo tentato di farli uscire dal gruppo basso che ci metteva a rischio e ci faceva esporre a giocate rischiose, sapendo che la loro forza sono le transizioni, ma siamo diventati macchinosi. Loro hanno iniziato bene il secondo tempo, erano intensi, siamo entrati nel loro gioco e poi con i cambi l'abbiamo rimessa in piedi anche senza creare più di tanto. L'atteggiamento è rimasto giusto fino alla fine e poi serve fortuna, mettendo palla in mezzo succede di tutto quando palla è in area».

Così Cristian Chivu a Inter TV dopo la partita del Bentegodi, una gara sofferta ma vinta due a uno e che vale il momentaneo secondo posto in classifica in attesa della sfida tra Milan e Roma.

L'allenatore nerazzurro ha anche aggiunto: «Tutti hanno reagito benissimo al gol? Bello, lavorano sodo. Anche loro sono consapevoli del fatto che quando si gioca ogni tre giorni non è mai semplice e con le poche energie fisiche e mentali, bisogna accettare di averle, quando si vince all'ultimo si può dire che ci abbiamo creduto fino in fondo e che la squadra non è solo bellezza, ma anche concretezza e mi fa piacere». 

-Una prova di maturità: vittoria senza il gioco migliore. Quanto conta saper vincere anche così? 

Quando queste gare sono così è più facile perderle e abbiamo rischiato sull'1-1. Ma la consapevolezza di averci creduto e che l'episodio è girato capisci che abbiamo avuto fortuna di portarla a casa. Il calcio è anche capire i momenti e fare bagarre per portare avanti una vittoria. 

-Concentrati già sulla CL... 

Non pensiamo a quello ora, ma avremo tempo per prepararla al meglio. 

