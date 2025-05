Nicola Ciccolo, ex attaccante di Inter e Verona, ha rilasciato un'intervista a L'Arena: "La mia Inter? Sono triste. Di quella squadra che vinse la Coppa dei Campioni, con la morte di Jair, siamo rimasti solo io, Guarneri e il "Baffo" (Sandro Mazzola). Tra l'altro, mi racconta Oscar Damiani che ha l'ufficio a Monza, nello stesso stabile dove abita Mazzola, che ora esce pochissimo ed è sempre accompagnato. Dispiace, ma l'età non dà scampo. Jair un fenomeno. Eravamo in camera insieme nei ritiri. Due ragazzi di ventuno anni. Ho ancora la foto del mio gol decisivo col Monaco negli ottavi della Coppa Campioni. Che bei ricordi".