Intervistato dal Matchday programme dell'Inter, in occasione della sfida col Sassuolo, il difensore Stefan De Vrij ha parlato delle sue qualità e dei compagni
De Vrij: “Calmo, razionale e positivo. A Thuram ruberei la fisicità. Ecco i miei tre idoli”
Come è nata la tua passione per il calcio?
Mio padre è molto appassionato, il mio amore per questo sport è nato anche grazie a lui: per me è sempre esistito solo il calcio.
Come ti descriveresti in tre parole?
Calmo, razionale e positivo
Quale qualità prenderesti da uno dei tuoi compagni?
Potrei prenderne tante, tra tutte direi la fisicità di Marcus Thuram
Qual è la prima maglia che hai avuto?
È stata quella di Smolarek del Feyenoord. Sono cresciuto in un piccolo paese e lui a quei tempi abitava vicino a me.
Quali sono le tre leggende nerazzurre che metteresti nella tua Inter ideale?
Anche in questo caso i nomi sarebbero tanti ma direi Ronaldo, Sneijder e Samuel.
C’è qualche sportivo che ti ha ispirato?
Si, sono diversi. Quelli che mi hanno ispirato di più sono Michael Jordan e Djokovic, per quello che rappresentano e che sono riusciti a fare e poi per la loro disciplina e mentalità. La disciplina per me è fondamentale.
