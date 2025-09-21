De Vrij: “Calmo, razionale e positivo. A Thuram ruberei la fisicità. Ecco i miei tre idoli”

Intervistato dal Matchday programme dell'Inter, in occasione della sfida col Sassuolo, il difensore ha parlato delle sue qualità e dei compagni

Intervistato dal Matchday programme dell'Inter, in occasione della sfida col Sassuolo, il difensore Stefan De Vrij ha parlato delle sue qualità e dei compagni

Come è nata la tua passione per il calcio?

Mio padre è molto appassionato, il mio amore per questo sport è nato anche grazie a lui: per me è sempre esistito solo il calcio.

Come ti descriveresti in tre parole?

Calmo, razionale e positivo

Quale qualità prenderesti da uno dei tuoi compagni?

Potrei prenderne tante, tra tutte direi la fisicità di Marcus Thuram

AMSTERDAM, NETHERLANDS - SEPTEMBER 17: Stefan De Vrij of FC Internazionale in action during the UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD1 match between AFC Ajax and FC Internazionale Milano at Johan Cruijff Arena on September 17, 2025 in Amsterdam, Netherlands. (Photo by Mattia Pistoia - Inter/Inter via Getty Images)

Qual è la prima maglia che hai avuto?

È stata quella di Smolarek del Feyenoord. Sono cresciuto in un piccolo paese e lui a quei tempi abitava vicino a me.

Quali sono le tre leggende nerazzurre che metteresti nella tua Inter ideale?

Anche in questo caso i nomi sarebbero tanti ma direi Ronaldo, Sneijder e Samuel.

C’è qualche sportivo che ti ha ispirato?

Si, sono diversi. Quelli che mi hanno ispirato di più sono Michael Jordan e Djokovic, per quello che rappresentano e che sono riusciti a fare e poi per la loro disciplina e mentalità. La disciplina per me è fondamentale.