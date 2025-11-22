Antonio Conte, tecnico del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match vinto contro l'Atalanta: "L'ultima tegola che ci è caduta addosso è l'infortunio di Anguissa, che si è fatto male in Nazionale. Mi ha portato a fare delle riflessioni, a centrocampo siamo rimasti veramente in pochi. Elmas è un jolly, sta facendo tutto e lo sta facendo bene. Quelli di ruolo rimasti sono Lobotka e McTominay.
Conte: “Anguissa, altra tegola. Sono trasparente, questo non piace. I media parlino”
Siamo soddisfatti per la vittoria, per come è stata ottenuta: un primo tempo dove abbiamo portato ritmi molto alti, ma anche nel secondo abbiamo avuto una pressione alta. Potevamo fare un po' meglio nella gestione della palla, ma abbiamo comunque vinto contro una squadra molto forte. C'è stata grande energia, grande elettricità nello stadio. Chi è all'esterno non conosce la realtà dei fatti, il rapporto che ho con i calciatori, molto intenso, molto forte. Cerchiamo sempre di dirci la verità, sono uno molto trasparente, non ho maschere. Questo a tanti non piace, però mi hanno sempre insegnato che l'onestà, e quando vedi delle cose di intervenire e di non girarsi dall'altra parte, poi ognuno fa le sue considerazioni. I media è giusto che parlino, noi dobbiamo continuare a lavorare.
Riposo? Giochiamo martedì contro il Qarabag che è la squadra rivelazione di questa Champions: c'è da recuperare energie e prepararsi per questa sfida".
