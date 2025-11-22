Antonio Conte, tecnico del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match vinto contro l'Atalanta: "L'ultima tegola che ci è caduta addosso è l'infortunio di Anguissa, che si è fatto male in Nazionale. Mi ha portato a fare delle riflessioni, a centrocampo siamo rimasti veramente in pochi. Elmas è un jolly, sta facendo tutto e lo sta facendo bene. Quelli di ruolo rimasti sono Lobotka e McTominay.