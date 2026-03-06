"Tanta gente me lo dice: la persona che sono sul campo è completamente diversa da quella che sono fuori", dice Saelemaekers

Matteo Pifferi Redattore 6 marzo - 13:52

Intervenuto ai microfoni di Dazn a due giorni dalla sfida contro l'Inter, Alexis Saelemaekers ha parlato anche del derby: "Tanta gente me lo dice: la persona che sono sul campo è completamente diversa da quella che sono fuori. Questa è una cosa che non mi pesa ma mi dispiace, la gente non mi conosce. In campo cerco di dare il 100%, a volte non regolo le emozioni, sia positive sia negative ma do sempre il 100%"

Hai rapporti con i giocatori dell'Inter

"Ho sempre avuto un bel rapporto con Calhanoglu, è uno dei primi che quando sono arrivato e avevo 20 anni mi ha aiutato tanto anche fuori dal campo, mi ha presentato la sua famiglia. Ovviamente quando ha cambiato squadra, lo abbiamo un po' perso non perché non siamo più amici ma perché abbiamo programmi differenti. A volte ci chiamiamo, però non parliamo mai di calcio, parliamo nella vita in generale"

Ci stiamo avvicinando sempre di più al derby.

"La rivalità ci sarà sempre. Quando inizia la settimana prima del derby l'Inter è sempre in una parte della tua testa, che tu sia al campo, a casa, a letto… Prima di una partita così c'è talmente concentrazione che di solito c'è silenzio, nessuno parla. Quando ti siedi a mangiare sai che fa la differenza per la domenica, quanto dormi. Provi a fare tutto al 100%"

Allegri com'è?

"Per me è speciale, nel senso che è unico. Il modo in cui vede il calcio, il suo atteggiamento con i giocatori… Dal punto di vista umano è tra i migliori che ho visto, come scherza, come è serio, gestisce la cosa perfettamente. Mi chiama Scheggia perché vado sempre al 100%"