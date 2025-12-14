Ai microfoni di Sky Sport, Lorenzo Colombo, attaccante del Genoa, ha parlato così prima della partita di Marassi contro l'Inter:
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 news interviste Genoa, Colombo: “Siamo in un buon momento, ma con l’Inter dobbiamo essere perfetti”
news
Genoa, Colombo: “Siamo in un buon momento, ma con l’Inter dobbiamo essere perfetti”
Ai microfoni di Sky Sport, Lorenzo Colombo, attaccante del Genoa, ha parlato così prima della partita di Marassi contro l'Inter
"Arriviamo da un momento positivo e questo ci può dare una carica oggi per quella che per noi sarebbe un'impresa. Dobbiamo essere perfetti tecnicamente e caratterialmente".
"De Rossi? Con lui è cambiato lo spirito con cui scendiamo in campo, la voglia che abbiamo di aiutarci l'un l'altro. Un derby per me? No, penso al Genoa. Il derby è un altro".
(Fonte: Sky Sport)
© RIPRODUZIONE RISERVATA