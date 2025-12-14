FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news interviste Genoa, Colombo: “Siamo in un buon momento, ma con l’Inter dobbiamo essere perfetti”

news

Genoa, Colombo: “Siamo in un buon momento, ma con l’Inter dobbiamo essere perfetti”

Genoa, Colombo: “Siamo in un buon momento, ma con l’Inter dobbiamo essere perfetti” - immagine 1
Ai microfoni di Sky Sport, Lorenzo Colombo, attaccante del Genoa, ha parlato così prima della partita di Marassi contro l'Inter
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Ai microfoni di Sky Sport, Lorenzo Colombo, attaccante del Genoa, ha parlato così prima della partita di Marassi contro l'Inter:

Genoa, Colombo: “Siamo in un buon momento, ma con l’Inter dobbiamo essere perfetti”- immagine 2

"Arriviamo da un momento positivo e questo ci può dare una carica oggi per quella che per noi sarebbe un'impresa. Dobbiamo essere perfetti tecnicamente e caratterialmente".

Genoa, Colombo: “Siamo in un buon momento, ma con l’Inter dobbiamo essere perfetti”- immagine 3
Getty Images

"De Rossi? Con lui è cambiato lo spirito con cui scendiamo in campo, la voglia che abbiamo di aiutarci l'un l'altro. Un derby per me? No, penso al Genoa. Il derby è un altro".

(Fonte: Sky Sport)

Leggi anche
Diego Lopez: “Frendrup? C’è bisogno di tutti per nostri obiettivi. De...
Lopez (ds Genoa): “Dobbiamo fare gara solida. Interesse Inter per Norton Cuffy?...

© RIPRODUZIONE RISERVATA