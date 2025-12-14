Ai microfoni di Sky Sport, Lorenzo Colombo, attaccante del Genoa, ha parlato così prima della partita di Marassi contro l'Inter

"Arriviamo da un momento positivo e questo ci può dare una carica oggi per quella che per noi sarebbe un'impresa. Dobbiamo essere perfetti tecnicamente e caratterialmente".