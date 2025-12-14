FC Inter 1908
Diego Lopez: “Frendrup? C’è bisogno di tutti per nostri obiettivi. De Rossi…”

Le parole del direttore sportivo del Genoa prima della sfida contro l'Inter ai microfoni di DAZN
Eva A. Provenzano
Diego Lopez, direttore sportivo del Genoa, ha parlato prima della gara contro l'Inter: «Per giocare a calcio bisogna essere in fiducia e De Rossi è partito dal facile. La squadra ha capito subito le sue idee e c'era bisogno di un carattere come quello di Daniele, che spinge insieme alla squadra per i nostri obiettivi».

-Tanti scontri con le big: quanto i risultati incideranno sul mercato di gennaio? 

Sul mercato la prima cosa di cui abbiamo parlato è cercare di spingere i limiti dei nostri giocatori, abbiamo tanti margini di miglioramento. Il mercato di gennaio è fatto di opportunità e siamo molto attenti. Cresce ad ogni partita, piace molto, un  giocatore inglese ma Norton ha tanto da fare a Genova. Frendrup? Abbiamo giocatori forti e abbiamo bisogno di tutti per gli obiettivi. 

(Fonte: DAZN)

