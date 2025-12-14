Diego Lopez: “Frendrup? C’è bisogno di tutti per nostri obiettivi. De Rossi…”

Diego Lopez , direttore sportivo del Genoa , ha parlato prima della gara contro l'Inter : «Per giocare a calcio bisogna essere in fiducia e De Rossi è partito dal facile. La squadra ha capito subito le sue idee e c'era bisogno di un carattere come quello di Daniele, che spinge insieme alla squadra per i nostri obiettivi».

Sul mercato la prima cosa di cui abbiamo parlato è cercare di spingere i limiti dei nostri giocatori, abbiamo tanti margini di miglioramento. Il mercato di gennaio è fatto di opportunità e siamo molto attenti. Cresce ad ogni partita, piace molto, un giocatore inglese ma Norton ha tanto da fare a Genova. Frendrup? Abbiamo giocatori forti e abbiamo bisogno di tutti per gli obiettivi.