Sette partite senza Lautaro Martinez: abbastanza per tracciare un piccolo bilancio e analizzare l'impatto di questa assenza sull'Inter. Risultati e numeri lasciano poco spazio alle interpretazioni: senza il capitano è tutta un'altra squadra. La Gazzetta dello Sport lo certifica: "Ormai è appurato: c'è un'Inter con Lautaro e un'altra senza".