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Lautaro, l’assenza si fa sentire: come e quanto cambia l’Inter senza il suo capitano

Lautaro, l’assenza si fa sentire: come e quanto cambia l’Inter senza il suo capitano - immagine 1
L'attaccante argentino non scende in campo da più di un mese: Chivu lo aspetto per il rush finale della stagione
Fabio Alampi Redattore 

Sette partite senza Lautaro Martinez: abbastanza per tracciare un piccolo bilancio e analizzare l'impatto di questa assenza sull'Inter. Risultati e numeri lasciano poco spazio alle interpretazioni: senza il capitano è tutta un'altra squadra. La Gazzetta dello Sport lo certifica: "Ormai è appurato: c'è un'Inter con Lautaro e un'altra senza".

Lautaro, l’assenza si fa sentire: come e quanto cambia l’Inter senza il suo capitano- immagine 2
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"I numeri fotografano la situazione: con l'argentino ai box Chivu ha racimolato due vittorie in sette partite tra campionato e coppe segnando solo 7 reti. Un passo indietro netto rispetto alla media con Lautaro in campo (oltre i due squilli a partita). Gli ultimi due pareggi contro Atalanta e Fiorentina hanno confermato che l'assenza dell'argentino pesa su più fronti, tecnico e soprattutto morale".

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"Senza Lautaro la media di tiri in porta a partita scende da circa 17 a 15. L'unica punta capace di far gol è stata Pio, protagonista con due guizzi nelle ultime due".

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