Colonnese: “Ecco cosa ha portato Chivu. Zielinski sa fare la differenza”

Inter, che cosa ha portato Chivu a questa squadra?

"Ha portato equilibrio, concretezza, serenità, anche rigidità, perché si vede che la squadra lo segue per la personalità che ha, visto che il suo passato conta in un piazza che ha vinto tanto e i giocatori hanno rispetto per lui. Non ha cambiato nulla dal punto di vista tattico. Lui non è mai fuori dagli schemi, è molto equilibrato nelle vittorie e nelle sconfitte, e in un calcio italiano sempre molto nervoso lui è quello più pacato".