Ai microfoni di TMW Radio, Daniele Garbo ha parlato anche dell'Inter e della lotta scudetto, che vede i nerazzurri sempre più primi in classifica.

"Solo l'Inter può perdere questo Scudetto. Abbiamo visto rimonte incredibili in passato, però francamente questa Inter è superiore rispetto alle altre, soprattutto se la prima inseguitrice è il Milan, che a Roma è sembrata poca cosa".