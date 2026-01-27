Ai microfoni di TMW Radio, Daniele Garbo ha parlato anche dell'Inter e della lotta scudetto, che vede i nerazzurri sempre più primi in classifica.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 news interviste Garbo: “Solo l’Inter può perdere questo Scudetto. Abbiamo visto rimonte incredibili, però…”
news
Garbo: “Solo l’Inter può perdere questo Scudetto. Abbiamo visto rimonte incredibili, però…”
Ai microfoni di TMW Radio, Daniele Garbo ha parlato anche dell'Inter e della lotta scudetto, che vede i nerazzurri sempre più primi in classifica
Ecco le sue parole:
"Solo l'Inter può perdere questo Scudetto. Abbiamo visto rimonte incredibili in passato, però francamente questa Inter è superiore rispetto alle altre, soprattutto se la prima inseguitrice è il Milan, che a Roma è sembrata poca cosa".
(Fonte: TMW Radio)
© RIPRODUZIONE RISERVATA