Di Napoli: “Solo l’Inter può perderlo questo scudetto. Sul Milan dico…”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Arturo Di Napoli, ex calciatore dell'Inter, si è sbilanciato sulla lotta scudetto in favore dei nerazzurri. Ecco le sue parole:
"Lotta scudetto? E' comunque lì il Milan, poi sappiamo Conte chi è. Se ci credono davvero al Milan, può arrivare fino in fondo. 21 risultati utili di fila non sono un caso, ma l'Inter può perderlo solo lei".
"Ha qualcosa in più rispetto alle altre".
(Fonte: TMW Radio)
