FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news interviste Di Napoli: “Solo l’Inter può perderlo questo scudetto. Sul Milan dico…”

news

Di Napoli: “Solo l’Inter può perderlo questo scudetto. Sul Milan dico…”

Inter Chivu
Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Arturo Di Napoli, ex calciatore dell'Inter, si è sbilanciato sulla lotta scudetto in favore dei nerazzurri
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Arturo Di Napoli, ex calciatore dell'Inter, si è sbilanciato sulla lotta scudetto in favore dei nerazzurri. Ecco le sue parole:

Di Napoli: “Solo l’Inter può perderlo questo scudetto. Sul Milan dico…”- immagine 2
Getty Images

"Lotta scudetto? E' comunque lì il Milan, poi sappiamo Conte chi è. Se ci credono davvero al Milan, può arrivare fino in fondo. 21 risultati utili di fila non sono un caso, ma l'Inter può perderlo solo lei".

Di Napoli: “Solo l’Inter può perderlo questo scudetto. Sul Milan dico…”- immagine 3
Getty Images

"Ha qualcosa in più rispetto alle altre".

(Fonte: TMW Radio)

Leggi anche
Garbo: “Solo l’Inter può perdere questo Scudetto. Abbiamo visto rimonte incredibili,...
Orlando: “Scudetto? Spallata forte dell’Inter. Il Milan deve sperare che…”

© RIPRODUZIONE RISERVATA