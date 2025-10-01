L’Inter sarà anche nel pieno di un ciclo abbordabile, ma la vittoria in scioltezza sullo Slavia Praga regala comunque la sensazione di una squadra (con sette diversi titolari rispetto a Cagliari) che partita dopo partita sta trovando brillantezza atletica, ancora prima che tecnica. Dimarco non vincerà il premio «Gratitudine 2025» dopo le frasi su Inzaghi che lo toglieva sempre dopo un’ora di gioco, ma sembra più asciutto e scattante, nonostante i palloni persi. E non è certo l’unico. Calhanoglu sta riportando il motore sui giri giusti dopo una stagione rovinata dai troppi infortuni, anche Zielinski alla prima da titolare al posto di Barella che aveva bisogno di rifiatare, regala un paio di accelerate che nella sua prima stagione non si erano mai viste. Il quadro generale è quello di una squadra in buona salute dopo i due schiaffoni con Udinese e Juve e pazienza se anche stavolta, prima del clamoroso regalo del portiere ceco a Lautaro, la lista delle occasioni mancate sottoporta è lunga così dopo mezzora.