Giorgio Perinetti , dirigente sportivo, nel corso di un'intervista ai microfoni del Corriere dello Sport, ha parlato così di Antonio Conte e del Napoli: «Conte è sempre lo stesso, ha una comunicazione chiara e diretta, non si nasconde. Magari adesso conta fino a cinque prima di dire una cosa. Ma ti dirà sempre quello che pensa a suo modo».

«Lo è perché a maggio lo ha vinto non da favorito, e su questo Conte ha ragione. Quest'anno cito anche l'Inter, che per me ha la rosa più forte. Il Milan può diventarlo. Roma e Juve oggi sono un passettino dietro».