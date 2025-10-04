FC Inter 1908
Perinetti: “Conte non si nasconde, è diretto. Scudetto? Napoli favorito ma l’Inter…”

Giorgio Perinetti, dirigente sportivo, nel corso di un'intervista ai microfoni del Corriere dello Sport, ha parlato così
Marco Astori
Giorgio Perinetti, dirigente sportivo, nel corso di un'intervista ai microfoni del Corriere dello Sport, ha parlato così di Antonio Conte e del Napoli: «Conte è sempre lo stesso, ha una comunicazione chiara e diretta, non si nasconde. Magari adesso conta fino a cinque prima di dire una cosa. Ma ti dirà sempre quello che pensa a suo modo».

Conte
Il Napoli è la favorita per lo scudetto? 

«Lo è perché a maggio lo ha vinto non da favorito, e su questo Conte ha ragione. Quest'anno cito anche l'Inter, che per me ha la rosa più forte. Il Milan può diventarlo. Roma e Juve oggi sono un passettino dietro».

La Champions è un'altra sfida intrigante per Conte. 

«Lo è per il Napoli ma per la Serie A in generale. Negli ultimi anni solo l'Inter ha fatto strada con due finali, per questo sostengo che abbia la rosa più ricca e completa di tutte».

