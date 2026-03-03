“La politica di Chivu fino dall’inizio della stagione è di creare 18 titolare e per farlo devi far accumulare minuti. Da questo punto di vista quello che pensava lo ha realizzato. Abbiamo visto nella partita di Bodo Darmian che ha giocato molto bene. Evidentemente questa politica ha dato i suoi frutti".

“Diouf? È da scoprire. Tra i nuovi acquisti è quello più misterioso, anche per come è arrivato, quando l’Inter stava trattando Lookman. In 24 ore è andata su un profilo diverso. Ha fatto vedere cose interessanti soprattutto dal punto di vista atletico, ma è quello che deve guadagnarsi la conferma per la prossima stasera. Stasera occasione per lui”.