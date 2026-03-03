FC Inter 1908
Condò: “18 titolari con Chivu. Inter, serve un portiere titolare. Col Como occasione per…”

Il giornalista è intervenuto in collegamento con Sky Sport prima della sfida d’andata della semifinale di Coppa Italia tra Como e Inter
Alessandro De Felice
Il giornalista Paolo Condò è intervenuto in collegamento con Sky Sport prima della sfida d’andata della semifinale di Coppa Italia tra Como e Inter.

Si parte con un commento sulle tante rotazione in casa nerazzurra:

“La politica di Chivu fino dall’inizio della stagione è di creare 18 titolare e per farlo devi far accumulare minuti. Da questo punto di vista quello che pensava lo ha realizzato. Abbiamo visto nella partita di Bodo Darmian che ha giocato molto bene. Evidentemente questa politica ha dato i suoi frutti".

Inter Chivu
“Diouf? È da scoprire. Tra i nuovi acquisti è quello più misterioso, anche per come è arrivato, quando l’Inter stava trattando Lookman. In 24 ore è andata su un profilo diverso. Ha fatto vedere cose interessanti soprattutto dal punto di vista atletico, ma è quello che deve guadagnarsi la conferma per la prossima stasera. Stasera occasione per lui”.

Su Sommer e Martinez:

“Va un preso un nuovo portiere titolare. Martinez, che secondo me è più che un discreto numero 12, bisogna capire se vuole restare o fare il titolare da un’altra parte. Il titolare sceglie l’Inter, ma il numero 12 decide lo spagnolo”.

