«Voltata pagina dopo la Champions League? Voltato pagina con rammarico ma è servito come esperienza. Del resto lottare in diverse competizioni è affrontare insidie e difficoltà e non tutte si possono vincere. L'amarezza fa parte del gioco». Così Beppe Marotta, presidente dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Mediaset prima della partita con il Como.

-Nico Paz?

È sicuramente un giocatore interessante, un talento coin una carriera di grande prospettiva. Credo sia di proprietà del Real, il Como bravo ad individuarlo, il Real bravo a non farlo sfuggire. Se ne parlerà tanto in futuro.

-Arsenal ha chiesto Esposito: è vero?

No, non l'ha chiesto innanzitutto. L'Inter non vuole vendere e non fa del player trading la sua attività principale. Proviene dal settore giovanile e lo custodiamo come un tesoro. Tutto può avvenire nel futuro ma sarà un futuro lontano.

-Derby sarà decisivo?

Ci sono tante insidie, tanti punti ancora sono a disposizione. La partita di domenica è importante per la continuità di percorso. Si può cadere anche con le piccole e ci sono tante giornate da disputare.

