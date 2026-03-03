FC Inter 1908
Marotta: “Esposito-Arsenal? Inter non si basa su player trading, è nostro tesoro. Nico Paz è…”

Il presidente dell'Inter ha parlato ai microfoni di Mediaset prima della partita contro il Como
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano Caporedattore 

«Voltata pagina dopo la Champions League? Voltato pagina con rammarico ma è servito come esperienza. Del resto lottare in diverse competizioni è affrontare insidie e difficoltà e non tutte si possono vincere. L'amarezza fa parte del gioco». Così Beppe Marotta, presidente dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Mediaset prima della partita con il Como.

-Nico Paz?

È sicuramente un giocatore interessante, un talento coin una carriera di grande prospettiva. Credo sia di proprietà del Real, il Como bravo ad individuarlo, il Real bravo a non farlo sfuggire. Se ne parlerà tanto in futuro.

-Arsenal ha chiesto Esposito: è vero?

No, non l'ha chiesto innanzitutto. L'Inter non vuole vendere e non fa del player trading la sua attività principale. Proviene dal settore giovanile e lo custodiamo come un tesoro. Tutto può avvenire nel futuro ma sarà un futuro lontano.

-Derby sarà decisivo?

Ci sono tante insidie, tanti punti ancora sono a disposizione. La partita di domenica è importante per la continuità di percorso. Si può cadere anche con le piccole e ci sono tante giornate da disputare.

