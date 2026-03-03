FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news interviste Luis Henrique: “Derby? Faremo di tutto per vincere. Il pareggio col Como…”

news

Luis Henrique: “Derby? Faremo di tutto per vincere. Il pareggio col Como…”

Luis Henrique: “Derby? Faremo di tutto per vincere. Il pareggio col Como…” - immagine 1
Le parole del giocatore brasiliano alla fine della semifinale di andata di Coppa Italia con i lariani, finita zero a zero
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano Caporedattore 

Intervista doppia alla fine della partita con il Como. Ai microfoni di Mediaset, insieme a Carlos Augusto, è arrivato anche Luis Henrique: «Pareggio giusto? L'importante è stato non perdere, al ritorno avremo la partita in casa nostra e lì siamo troppo forti», ha detto l'esterno destro nerazzurro.

Luis Henrique: “Derby? Faremo di tutto per vincere. Il pareggio col Como…”- immagine 2
Getty Images

-Testa al derby: partita decisiva, da difendere lo scudetto?

Andiamo in campo convinti di vincere e di fare tutto per vincere.

(Fonte: SM)

Leggi anche
Carlos Augusto: “Per Leao derby è vita o morte? Io non sono uno che parla tanto...
Darmian: “Abbiamo rispettato il Como, oggi era importante non perdere. Domenica…”

© RIPRODUZIONE RISERVATA