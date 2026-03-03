Intervista doppia alla fine della partita con il Como. Ai microfoni di Mediaset, insieme a Carlos Augusto, è arrivato anche Luis Henrique: «Pareggio giusto? L'importante è stato non perdere, al ritorno avremo la partita in casa nostra e lì siamo troppo forti», ha detto l'esterno destro nerazzurro.
Luis Henrique: “Derby? Faremo di tutto per vincere. Il pareggio col Como…”
Le parole del giocatore brasiliano alla fine della semifinale di andata di Coppa Italia con i lariani, finita zero a zero
-Testa al derby: partita decisiva, da difendere lo scudetto?
Andiamo in campo convinti di vincere e di fare tutto per vincere.
(Fonte: SM)
