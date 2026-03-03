Intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset poco prima di Como-Inter, Carlalberto Ludi, ds del Como, ha parlato così:
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 news interviste Como, Ludi: “Vogliamo vincere non solo stasera. Nico Paz? Tutto risolto, lui è…”
news
Como, Ludi: “Vogliamo vincere non solo stasera. Nico Paz? Tutto risolto, lui è…”
Ecco le parole di Ludi ai microfoni di Mediaset pochi minuti prima del calcio d'inizio di Como-Inter, semifinale d'andata di Coppa Italia
"Crediamo di poter vincere tutte le partite, senza essere presuntuoso. La nostra ambizione è quella, la nostra mentalità, non riusciremo a vincere tutte le partite ma è la mentalità di Fabregas e dei giovani"
Nico Paz dal 1'—
"Lui è la nostra stellina, non è successo niente di sconvolgente, è il nostro punto di riferimento e oggi gioca"
© RIPRODUZIONE RISERVATA