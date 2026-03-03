FC Inter 1908
Il centrocampista spagnolo del Como esalta il suo tecnico, suo ex compagno di squadra ai tempi del Barcellona
Sergi Roberto, centrocampista spagnolo del Como, nel corso di un'intervista rilasciata a Sport ha esaltato le qualità in panchina di Cesc Fabregas, suo attuale tecnico nonchè suo ex compagno di squadra ai tempi del Barcellona: "Mi ha parlato del progetto in estate, del tipo di giocatori che stavano ingaggiando, delle strutture di allenamento, della mensa... è stato la figura chiave in tutto. Se non fosse stato lui l'allenatore, non sarei andato. È stato lui il fattore decisivo, proprio come lo è stato per molti dei miei compagni di squadra. Speriamo di rimanere qui al Como più a lungo possibile, sarebbe un bene per il club. Ha l'ambizione di allenare uno dei club più importanti d'Europa. In un solo anno in Serie A ha già ricevuto offerte da club molto importanti, e io, che lavoro con lui ogni giorno, posso dirti che è un ottimo allenatore. Lo è già. Il suo futuro è enorme. Me lo godo ogni giorno. Mi piacciono gli allenamenti, il suo approccio alla giornata, il suo modo di comunicare, il modo in cui pianifica le partite... Sono sicuro che questo è solo l'inizio e che sarà un allenatore davvero grandioso".

