Sergi Roberto, centrocampista spagnolo del Como, nel corso di un'intervista rilasciata a Sport ha esaltato le qualità in panchina di Cesc Fabregas, suo attuale tecnico nonchè suo ex compagno di squadra ai tempi del Barcellona: "Mi ha parlato del progetto in estate, del tipo di giocatori che stavano ingaggiando, delle strutture di allenamento, della mensa... è stato la figura chiave in tutto. Se non fosse stato lui l'allenatore, non sarei andato. È stato lui il fattore decisivo, proprio come lo è stato per molti dei miei compagni di squadra. Speriamo di rimanere qui al Como più a lungo possibile, sarebbe un bene per il club. Ha l'ambizione di allenare uno dei club più importanti d'Europa. In un solo anno in Serie A ha già ricevuto offerte da club molto importanti, e io, che lavoro con lui ogni giorno, posso dirti che è un ottimo allenatore. Lo è già. Il suo futuro è enorme. Me lo godo ogni giorno. Mi piacciono gli allenamenti, il suo approccio alla giornata, il suo modo di comunicare, il modo in cui pianifica le partite... Sono sicuro che questo è solo l'inizio e che sarà un allenatore davvero grandioso".