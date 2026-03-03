FC Inter 1908
Como, Ramon: "Stasera possiamo vincere contro l'Inter ma dobbiamo…"

news

Como, Ramon: “Stasera possiamo vincere contro l’Inter ma dobbiamo…”

Como, Ramon: “Stasera possiamo vincere contro l’Inter ma dobbiamo…” - immagine 1
Ecco le parole di Ramon ai microfoni di Mediaset pochi minuti prima del calcio d'inizio di Como-Inter, semifinale d'andata di Coppa Italia
Matteo Pifferi Redattore 

Intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset poco prima di Como-Inter, Jacobo Ramon ha parlato così:

"Siamo fiduciosi in noi stessi, sappiamo di dover fare tutto alla perfezione. Se tutto va come deve, possiamo vincere"

