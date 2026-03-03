Como, Ramon: “Stasera possiamo vincere contro l’Inter ma dobbiamo…”

Intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset poco prima di Como-Inter, Jacobo Ramon ha parlato così:
Ecco le parole di Ramon ai microfoni di Mediaset pochi minuti prima del calcio d'inizio di Como-Inter, semifinale d'andata di Coppa Italia
"Siamo fiduciosi in noi stessi, sappiamo di dover fare tutto alla perfezione. Se tutto va come deve, possiamo vincere"
